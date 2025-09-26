Аллея из 20 кедров в память о погибших журналистах появилась в казанском парке

В парке «Крылья Советов» сегодня, 26 сентября, царила особая, торжественная атмосфера. Здесь, под звуки музыки и аплодисменты, появилась новая аллея – 20 молодых кедров, высаженных в память о журналистах, погибших при выполнении профессионального долга. Мероприятие прошло в рамках масштабного всероссийского проекта «Кедры Великой Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициативу поддержали администрация города, Союз журналистов России и Татарстана, фонд «Инновации и Созидание», а также активные жители города. Особенностью акции стало то, что в посадке деревьев вместе с официальными лицами участвовали юнармейцы, волонтеры и члены семей военнослужащих, погибших в зоне СВО.

Проект «Кедры Великой Победы» стартовал в 2019 году и уже объединил десятки городов России – от Города-Героя Тулы до Новороссийска и Дербента. Его идея проста и глубока: высаживать деревья в честь героев, сражавшихся за Родину. Почему именно кедр? Как объяснил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, это дерево-долгожитель, символ силы и мощи России.

«Кедр олицетворяет Россию и её мощь. Если он укоренился и обрёл силу, его уже ничем не сдвинешь. Поэтому кедр олицетворяет Россию и её мощь», – подчеркнул Владимир Соловьёв.

Эту мысль поддержала Ирина Степеренкова, заместитель председателя оргкомитета проекта: «Мы хотим, чтобы эти деревья напоминали нашим потомкам о подвиге героев через сотни лет».

В этом году акция получила новое важное направление – создание аллей в честь погибших журналистов. Как подчеркнули выступающие, журналисты сегодня находятся на передовой информационной войны, и их труд, а иногда и самопожертвование, заслуживают вечной памяти.

«Только в Великую Отечественную войну из Татарстана на фронт ушли более 130 писателей и журналистов. 56 из них не вернулись. И сегодня ежегодно в России погибает около 20 журналистов. Эта аллея – наш символичный жест памяти, природное выражение того, что мы их помним и чтим», – сказал председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов, приветствуя участников, отметил связь поколений: «Мужество ветеранов Великой Отечественной служит образцом для сегодняшних защитников Отечества. А те, кто работает в тылу и на информационном фронте, оказывают им огромную поддержку».

После официальной части с творческими номерами настал самый важный и волнующий момент – сама посадка деревьев. Волонтеры, юнармейцы и почетные гости вместе взялись за лопаты, чтобы бережно разместить саженцы в земле. Каждый посаженный кедр – это не просто дерево, а живой памятник, который будет расти вместе с памятью о подвиге.

Новая аллея в парке «Крылья Советов» стала еще одним зеленым островком памяти, местом, куда казанцы смогут прийти, чтобы вспомнить о тех, кто ценой своей жизни отстаивал правду и мирное небо над головой. И очень символично, что в этой важной работе активное участие приняла молодежь, обеспечивая прямую связь между прошлым, настоящим и будущим.