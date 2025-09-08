Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария» выступят в Единый день голосования в Казани

В Единый день голосования, 14 сентября, у Центра семьи «Казан» для жителей и гостей города пройдет масштабный семейный фестиваль. Кульминацией праздника станет большой концерт с участием звезд российской эстрады.

Перед казанцами выступят Алсу, Клава Кока и группа «Дикотека Авария». Также в программе заявлены популярные артисты Татарстана: Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхутдинов.

Как сообщил на аппаратном совещании руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев, программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной. Для гостей подготовлено несколько тематических площадок.

Одной из ключевых локаций станет патриотическая зона «Щит и меч Татарстана». Здесь развернется стенд «Армия России» и выставка легкого стрелкового оружия. Воспитанники Центра специальной подготовки им. В. Г. Асапова продемонстрируют зрителям показательные выступления по тактико-специальной подготовке и армейскому рукопашному бою.

Для любителей творчества будет работать «Мастерская будущего». На мастер-классах детей и взрослых познакомят с национальной культурой: искусством каллиграфии, созданием мозаики, украшением тюбетеек и плетением национального панно из нитей.

Также на фестивале будет организована гуманитарная площадка. Волонтеры проведут благотворительную ярмарку, где можно будет приобрести сладости из Донбасса, фирменные кепки и другую продукцию. Все вырученные средства будут направлены в фонд помощи участникам СВО. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

Напомним, что для проведения голосования в Казани образовано 464 избирательных участка, 28 из которых расположены в местах временного пребывания избирателей.