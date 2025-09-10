Аналитики выявили самые доступные районы Казани для жизни рядом с парками

Сервис Яндекс Недвижимость провел комплексное исследование рынка недвижимости Казани, проанализировав стоимость жилья вблизи зеленых зон. Согласно данным исследования, наиболее бюджетные варианты для проживания рядом с парками сосредоточены в периферийных районах города.

На первичном рынке лидером по доступности стал Авиастроительный район, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках у парков составляет 221 тысячу рублей. За ним следуют Советский (251 тыс. руб./кв. м) и Приволжский (261 тыс. руб./кв. м) районы. На противоположном конце ценового спектра расположился Вахитовский район с медианной ценой 464 тысячи рублей за квадратный метр.

На вторичном рынке сохраняется аналогичная тенденция: самые низкие цены зафиксированы в Авиастроительном (158 тыс. руб./кв. м), Московском (165 тыс. руб./кв. м) и Советском (185 тыс. руб./кв. м) районах.

Рынок аренды демонстрирует схожую географию цен. Наименьшая медианная ставка — 28 тысяч рублей в месяц — отмечена в Авиастроительном районе. В центральных районах стоимость аренды достигает 49 тысяч рублей ежемесячно.

Эксперты отмечают феномен «премии за парк», которая может добавлять до 20% к стоимости недвижимости. Как поясняет главный аналитик CM International Лариса Баранова: «Значение имеет не просто факт наличия парка, а его благоустройство. Объекты с развитой инфраструктурой дают большую ценовую надбавку».

Советский район лидирует по количеству предложений во всех сегментах рынка, концентрируя до 32% новостроек и 28% объектов аренды вблизи зеленых зон. Исследование подтверждает, что жизнь у парков остается доступной опцией для казанцев, выбирающих периферийные районы города.