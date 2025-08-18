Андрей Большаков: Программа «Наш двор» стала эталоном комплексного благоустройства в России

Доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков назвал программу «Наш двор» уникальным федеральным проектом по масштабам и механизмам реализации. Как отметил эксперт, инициатива, находящаяся под личным контролем Раиса Татарстана Рустама Минниханова, демонстрирует эффективную модель взаимодействия власти и граждан.

Особую ценность программы профессор видит в ее инклюзивном характере – жители не просто включают свои дворы в перечень благоустраиваемых территорий, но и активно участвуют в обсуждении деталей: от выбора видов озеленения до проектирования игровых и спортивных зон. «Многоэтапные обсуждения позволяют учесть интересы всех групп населения, создавая комфортную среду для разных категорий жителей», – подчеркнул Большаков.

В 2025 году география программы расширилась – в Казани комплексное благоустройство затронуло дворы Кировского и Московского районов, включая территории вдоль ключевых городских магистралей. По мнению эксперта, успешный опыт Татарстана в создании комфортной городской среды через вовлечение граждан может стать ориентиром для других регионов России.