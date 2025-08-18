Андрей Большаков: Программа «Наш двор» стала эталоном комплексного благоустройства в России

news_top_970_100
Республика
18 августа 2025  09:22

Доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков назвал программу «Наш двор» уникальным федеральным проектом по масштабам и механизмам реализации. Как отметил эксперт, инициатива, находящаяся под личным контролем Раиса Татарстана Рустама Минниханова, демонстрирует эффективную модель взаимодействия власти и граждан.

Особую ценность программы профессор видит в ее инклюзивном характере – жители не просто включают свои дворы в перечень благоустраиваемых территорий, но и активно участвуют в обсуждении деталей: от выбора видов озеленения до проектирования игровых и спортивных зон. «Многоэтапные обсуждения позволяют учесть интересы всех групп населения, создавая комфортную среду для разных категорий жителей», – подчеркнул Большаков.

В 2025 году география программы расширилась – в Казани комплексное благоустройство затронуло дворы Кировского и Московского районов, включая территории вдоль ключевых городских магистралей. По мнению эксперта, успешный опыт Татарстана в создании комфортной городской среды через вовлечение граждан может стать ориентиром для других регионов России.

news_right_column_240_400
Новости
В Казань инвестировали 76 млрд рублей на реализацию национальных проектов за пять лет
В РТ ремонтируют дорогу в Высокогорском районе Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В июле в Казани продажи квартир в новостройках выросли на 27%
На выходных в Казани ГАИ провела рейд в центре города
В Казани приближаются к завершению работы по рекультивации иловых полей
В Казани расширяется сеть «умных» светофоров для повышения безопасности дорожного движения
В Татарстане вырос спрос на электронное оформление жилой недвижимости
В Казани сменился руководитель «Казанских электрических сетей»