Артур Ахтямов пробился в финал Кубка Колдера

Вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов вышел в финал Кубка Колдера, отразив 39 из 40 бросков в шестом матче серии с «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». Голкипер, права на которого в России принадлежат «Ак Барсу», участвует в первом розыгрыше плей-офф АХЛ в своей карьере – в 17 играх он одержал 11 побед, отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,12. Один матч в плей-офф Ахтямов отыграл «на ноль».

«Торонто Марлис» вышли в финал впервые с 2018 года – тогда команда одолела «Техас Старз» в семиматчевой серии (4–3). Соперником «Торонто» по финалу-2026 будет победитель пары «Чикаго Вулвз» – «Колорадо Иглз».