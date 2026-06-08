Артур Ахтямов пробился в финал Кубка Колдера

news_top_970_100
Спорт
8 июня 2026  11:19
Автор:
Эдгар Витковский

Вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов вышел в финал Кубка Колдера, отразив 39 из 40 бросков в шестом матче серии с «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». Голкипер, права на которого в России принадлежат «Ак Барсу», участвует в первом розыгрыше плей-офф АХЛ в своей карьере – в 17 играх он одержал 11 побед, отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,12. Один матч в плей-офф Ахтямов отыграл «на ноль».

«Торонто Марлис» вышли в финал впервые с 2018 года – тогда команда одолела «Техас Старз» в семиматчевой серии (4–3). Соперником «Торонто» по финалу-2026 будет победитель пары «Чикаго Вулвз» – «Колорадо Иглз».

news_right_column_240_400
Новости
Ильсур Метшин: темпы капремонта в Казани пока удовлетворительные
В Казани почти на год ограничат движение на улице Рахматуллина
Голубь в трубе и сердечный приступ: как за выходные в Татарстане травились газом
Татарстан покажет свой туристический потенциал на форуме «Путешествуй!» в Москве
Артур Ахтямов пробился в финал Кубка Колдера
Мошенники обновляют схемы обмана
Мошенники обновляют схемы обмана
На VK Fest в Татарстане прошла профориентационная площадка «Живи и работай в Татарстане»
Что ждет татарстанцев этим летом?
Что ждет татарстанцев этим летом?