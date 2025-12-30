Археологи нашли новое историческое поселение рядом со Свияжском

30 декабря 2025  13:16
Автор:
Владислав Косолапкин

В Зеленодольском районе Татарстана, недалеко от острова-града Свияжск, археологи обнаружили ранее неизвестное поселение. Оно получило название Мизиновское, сообщает комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Находка была сделана во время обязательного обследования территории, которая планировалась к хозяйственному освоению.

Что нашли учёные?
Несмотря на то, что участок долгое время распахивался, исследователям удалось найти ценные артефакты. Среди них — железные инструменты, наконечник стрелы и фрагменты гончарной посуды. Особый интерес представляют обломки как минимум двух сосудов, покрытых изнутри цветной глазурью.

Предварительно учёные относят находки к периоду с XVI по XIX век, что позволяет получить новые данные о жизни в этом регионе в эпоху Русского царства и Российской империи.

Что будет с памятником дальше?
Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана готовит документы для постановки территории Мизиновского поселения под государственную охрану. Застройщики, в свою очередь, должны будут разработать проект по сохранению вновь выявленного археологического памятника.

