Аварийный дом на Ленинградской в Казани пойдет под снос

12 марта 2026  15:54

Здание в Авиастроительном районе признано непригодным для проживания и подлежит ликвидации. Постановление об этом опубликовано исполкомом города.

Собственникам квартир предстоит в течение полугода снести строение и вывезти строительный мусор. Если они не уложатся в срок, расселением жильцов займётся управление жилищной политики — это должно произойти до 1 января 2031 года.

Двухэтажный дом на Ленинградской, 21 был построен в 1935 году. В нём 11 квартир, общая площадь помещений — 677,8 квадратного метра.

