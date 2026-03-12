В Казани стартовал финал всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан»

12 марта 2026  15:44

Площадкой мероприятия стал ИТ-парк. Хакатон организован Академией наук РТ в рамках научной программы экспедиции Фёдора Конюхова на плоту из переработанного пластика.

На конкурс поступило более 150 заявок из разных регионов России, а также из Туркменистана и Узбекистана. В финал вышли 92 участника в составе 28 команд. Им предстоит разработать технологические решения для сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде по девяти направлениям.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил финалистам представить свои проекты на конкурс «Студенческий стартап». Министр экологии Азат Зиганшин заверил, что ведомство готово поддержать разработки участников.

Победителей и призёров объявят 13 марта. Общий призовой фонд — 450 тысяч рублей. Лучшие проекты представят на форуме Kazan Digital Week 2026.

