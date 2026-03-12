Число заявок на Казанский марафон-2026 превысило 30 тысяч

12 марта 2026  16:24

Организаторы сообщили, что регистрацию прошли уже 30 тысяч бегунов, что составляет 75% от целевого показателя. Финальный этап забегов пройдёт с 1 по 3 мая, ожидается участие 40 тысяч спортсменов.

Самая популярная дистанция - 42,2 км: её выбрали почти 10,7 тысячи человек. На полумарафон заявились около 7 тысяч, 8,9 тысячи пробегут 10 км, 2,3 тысячи — 3 км. В детских забегах примут участие 989 юных спортсменов.

Большинство участников - из России. Лидируют по числу заявок Москва и область, Татарстан, Санкт- Петербург и Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. Татарстан представят около 3 тысяч человек, из них 944 - казанцы. Зарегистрировались также бегуны из 31 страны, включая Беларусь, Германию, Турцию, Норвегию, Марокко и Мексику.

Основатель марафона Вадим Янгиров назвал динамику регистрации «восторгом» и выразил надежду на рекорд России от Владимира Никитина, дебютировавшего в Казани год назад. Регистрация продолжается на официальном сайте.

