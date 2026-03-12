В Татарстане появится чат-бот для анонимных сообщений о пьяных водителях

Госсовет РТ по законности и правопорядку поручил Минцифры республики помочь Госавтоинспекции разработать специальный чат-бот в национальном мессенджере MAX. С его помощью граждане смогут анонимно сообщать о водителях, которые сели за руль пьяными или вовсе не имеют прав.

Новый сервис призван усилить безопасность на дорогах и дать возможность неравнодушным жителям оперативно передавать информацию в ГАИ.

Также на заседании обсудили предложение ужесточить наказание для водителей, грубо нарушающих правила, если в салоне находятся дети. Заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин озвучил конкретные цифры:

• За управление в состоянии опьянения с ребёнком в машине предлагается увеличить штраф до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав — до 2–3 лет.

• За выезд на встречную полосу с ребёнком предлагается штраф до 15 тысяч рублей и лишение прав на 6–12 месяцев.