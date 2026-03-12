Мишустин подписал распоряжение о возврате денег за туры в восемь стран Ближнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсациях за туры, сорванные из-за ситуации в регионе. Выплаты будут производиться из Фонда персональной ответственности туроператоров.

Возврат средств положен за поездки в Бахрейн, Израиль, Иран, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию, которые должны были состояться в период с 28 февраля по 31 марта.

Чтобы получить деньги, туроператор обязан до 15 апреля направить уведомление в объединение туроператоров по выездному туризму. Решение о выплатах принято правительством в связи с угрозой безопасности граждан.

Кроме того, для операторов перенесён срок уплаты взносов в фонд за первый квартал — с 15 апреля на 15 июня. По словам Мишустина, это поддержит отрасль и поможет десяткам тысяч туристов, чьи планы нарушились.