Азат Зиганшин возглавил Минэкологии Татарстана

В Татарстане произошли кадровые изменения. Пост министра экологии и природных ресурсов республики занял Азат Зиганшин. Указ о его назначении подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Информацию о новом назначении подтвердили в пресс-службе руководителя республики. Сообщается, что сегодня Азата Зиганшина официально представят коллективу министерства.

До перехода в правительство Зиганшин возглавлял АО «Татагролизинг», а также являлся депутатом Государственного совета Татарстана седьмого созыва. На новом посту он сменил Александра Шадрикова, который покинул должность министра экологии в начале января.