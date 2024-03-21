Балканская диаспора «Рубина»: почему клуб зашел на рынок стран бывшей Югославии?

Десант балканских футболистов увеличился до 10 человек

Два тура состоялось в РПЛ после возвращения чемпионата с зимних каникул: «Рубин» успел вмешаться в гонку за титул, отобрав очки у «Краснодара» (1:1), а дома команда проиграла «Пари НН» (0:1). В каждой встрече тренерский штаб казанцев задействовал по пять легионеров из балканских стран, причем за зимнее окно количество игроков в команде с балканскими корнями подскочило аж до 10. Вспомним, как легионеры с полуострова «приживались» в Казани и чем интересен этот рынок сейчас.

Тренер без лицензии и «золотой» гол серба

Балканскую тропу в «Рубине» открыли еще в конце 90-х, когда клуб болтался на просторах Первой лиги. В 1998 году в Казани за сезон поработали четыре (!) тренера, правда некоторые с приставкой «и. о.». В апреле в клубе расстались с Игорем Волчком - со специалистом клуб набрал всего одно очко в шести стартовых турах, заодно вылетев из четвертьфинала Кубка России от «Спартака» из Владикавказа (0:3). На четыре игры «Рубин» принял Александр Афонин, а затем на неделю - Миодраг Раданович.

Изначально югослав ехал в Казань в качестве консультанта, так как не имел необходимой лицензии для работы в России. Продержаться на своем посту наставнику удалось всего неделю, за которую игроки открыто выразили ему недоверие. Черту под работой Радановича подвел тогда руководитель городского спорткомитета: «Проверив в деле югослава, мы поблагодарили его за работу и освободили. Раданович вернулся домой». До завершения сезона «Рубин» довел Александр Ирхин, а в декабре команду принял Павел Садырин.

У Радановича же сложилась не менее интересная карьера: в начале нулевых специалист привел «Леотар» к победе в чемпионате и Кубке Республики Сербской, поработал ассистентом в «Црвене Звезде», а также ряде сербских, албанских и черногорских клубов, не снискав, однако, особой славы.

В июле 2001-го в Казань приехал первый балканский футболист - 30-летний хорватский форвард Звездан Любобратович. На пике карьеры иностранец стал чемпионом и обладателем Кубка Словении с «Марибором» (1997), а через год помог «Сент-Трюйдену» выиграть единственный Кубок Бельгии. В России легионер провел полгода, отыграл 24 матча в Первой лиге и Кубке страны, отличившись 10 раз, в том числе тремя дублями. Но Любобратович так ничем примечательным и не запомнился, покинув «Рубин» сразу после сезона.

Зимой 2002-го целых два российских клуба обратили свой взор на команду из элиты югославского футбола - «Сартид». Представитель небольшого сербского городка в начале 2000-х выдал лучший отрезок в своей истории: два финала национального кубка, причем в одном команда победила, третье место в чемпионате СР Югославия в 2002-м, участие в Кубках УЕФА и Интертото. «Зенит» тогда выцепил форварда Владимира Мудриновича, а «Рубин» довольствовался ведущим защитником Милорадом Мрдаком. Легионер принял участие в 17 матчах Первой лиги, не отличившись результативными действиями, проследовав уже зимой в обратном направлении.

Итак, в 2000-е футболисты с Балканского полуострова плохо приживались в Казани: в 2004 году «Рубин» забрал у все того же «Сартида» полузащитника Радосава Булича, иностранец провел на поле… 10 минут в матче с «Сатурном», после чего был отправлен в аренду в челябинский «Спартак» из Первой лиги. Дальше были нападающий Велько Паунович, защитник Степан Томас и полузащитник Бранимир Петрович, которые тоже ничем примечательным не запомнились. В 2008-м в Казань приехал серб Саво Милошевич, он вписал свое имя в историю «Рубина» «золотым» голом в Раменском. Но своего Милоша Красича или Неманью Видича на берегах Волги так и не нашли.

Слуцкий не совладал с балканской бригадой

В российском футболе нулевых годов существовал некий тренд на формирование своеобразных диаспор.

Португальская в московском «Динамо» развалилась почти сразу, затем Леонид Слуцкий сформировал аргентинскую в ФК «Москва», показав определенный положительный результат. Наивысший КПД был у бразильской в ЦСКА, а в пермском «Амкаре» правила бал болгарская. Но девальвация рубля, ужесточение лимита на легионеров сыграли свою роль - клубы стали тщательнее подходить к выбору иностранцев.

С приходом Леонида Слуцкого в «Рубин» в клубе попытались реализовать модель огранки молодых легионеров для последующей выгодной продажи. Так в Казани одномоментно оказались Филип Уремович, Сеад Хакшабанович вместе с опытными Сильвие Бегичем, Дарко Йевтичем и Джордже Деспотовичем. Подружить всю эту компанию Слуцкому так и не удалось - Бегич и Йевтич отправились в аренду, Деспотович и вовсе покинул клуб.

По сей день из той бригады в составе команды остается только Йевтич: последний матч до разрыва крестов он провел в августе 2021 года. За два трансферных окна, летнее и зимнее, команда Рахимова пополнилась девятью (!) игроками с балканскими корнями. Примечательно, что за трансфер в Казани не выплачивали более 1,5 млн евро - самыми дорогими новичками стали Никола Чумич и Урош Дрезгич. По 1,2 млн обошлись игроки линии атаки Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай. За миллион в Казань приехали Игор Вуячич и Лазар Ранджелович, за Богдана Йочича отдали 400 тысяч, Марко Чавара пришел свободным агентом, а Лука Биелович выступает на правах аренды.

Балканский рынок всегда привлекал топ-клубы. Если взять сборную Сербии, то она практически полностью сформирована из игроков, выступающих вне национального чемпионата. У сербских футболистов есть несколько путей, чтобы проложить себе дорогу к контракту с грандом. Первый - оказаться в системе «Партизана» или «Црвены Звезды». Например, форвард Александар Митрович, защитники Страхиня Павлович и Никола Миленкович - воспитанники именно этого белградского клуба. Второй вариант - перейти в малоприметный клуб, который станет трамплином для дальнейшей карьеры. Так, нападающий Лука Йович некогда уходил в кипрский «Аполлон», а затем выступал в «Бенфике» и «Реале», а Сергей Милинкович-Савич покорял Европу с бельгийского «Генка».

Выступление за «Рубин», пусть и без участия в еврокубках, для балканских легионеров тоже шанс заявить о себе. Столь крупный десант иностранцев позволит им чувствовать себя комфортно, затрачивая минимум времени на адаптацию. При этом переезд в Россию не ставит крест на вызов в национальную сборную - тот же Мирлинд Даку получил вызов в сборную Албании именно из «Рубина».

Иностранцы имеют достаточное количество игрового времени в команде Рахимова, а «Рубин» в турнирном отношении практически обезопасил себя от вылета. В условиях когда задачи уже не давят, легионеры могут раскрыться, а выиграют в дальнейшем от этого обе стороны - и спортсмены, и клуб.