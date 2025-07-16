Балтасинский район получил четыре обновленных фельдшерских пункта

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Балтасинском районе Татарстана завершилась масштабная реконструкция медицинских учреждений первичного звена. После капитального ремонта свои двери для пациентов открыли фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Карадуван, Малые-Лызи, Чапшар и Шуда.

Проведенные работы включали комплексное обновление зданий: от замены кровли и фасадов до модернизации инженерных коммуникаций. В каждом ФАПе установлены новые оконные конструкции, двери, полностью обновлены системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Внутренние помещения получили современную отделку, соответствующую санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Создание комфортных условий для оказания медицинской помощи в сельской местности — один из наших ключевых приоритетов, — подчеркивает Рустам Минниханов. — Ежегодно в республике приводим в порядок более сотни медучреждений, чтобы жители всех населенных пунктов имели доступ к качественному здравоохранению».

Медицинские работники отмечают значительное улучшение условий труда. «Теперь мы можем оказывать помощь в достойных условиях, а для пациентов создана по-настоящему комфортная среда», — делится впечатлениями фельдшер одного из обновленных пунктов.

Для жителей отдаленных деревень модернизация ФАПов имеет особое значение — теперь они могут получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр. Это особенно важно для пожилых людей и семей с маленькими детьми.

Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе республиканских и муниципальных властей. В ближайших планах — продолжение программы модернизации сельских медицинских учреждений по всему Татарстану.