Татарстан определил ключевые отрасли для привлечения специалистов

news_top_970_100
Республика
16 июля 2025  12:03

Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных отраслей экономики, испытывающих острую нехватку кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. В список вошли семь ключевых направлений, включая сельское хозяйство, промышленное производство, энергетику и научную деятельность.

Особое внимание уделено 71 предприятию с наиболее критичной потребностью в специалистах. Среди них – ведущие промышленные гиганты республики: Казанский вертолетный завод, предприятия ТАИФ, «Татнефть-Нефтехим», Нижнекамский завод грузовых шин и другие флагманы татарстанской экономики.

«В этом году количество предприятий, нуждающихся в привлечении кадров, увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом», – отмечают в правительстве республики. Для решения проблемы предусмотрены специальные субсидии, которые помогут компаниям компенсировать затраты на переезд и адаптацию специалистов из других регионов.

Новые меры поддержки призваны не только закрыть текущие потребности предприятий, но и создать условия для долгосрочного развития ключевых отраслей экономики республики. Власти подчеркивают, что это часть системной работы по укреплению кадрового потенциала региона.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан определил ключевые отрасли для привлечения специалистов
Казанские спортсмены переправляются через Янцзы
Бухгалтер из Казани предстанет перед судом за хищение 21 миллиона рублей
Минниханов встретился с футболистами «Рубина» перед стартом сезона
Балтасинский район получил четыре обновленных фельдшерских пункта
Дамы «Прекрасной эпохи» без шляпки на улицу не выходили
Казанский рынок аренды жилья демонстрирует активный рост предложения
Казанский рынок аренды жилья демонстрирует активный рост предложения
Александр Дюма в Казани: открытие новых страниц истории города