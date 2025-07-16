Татарстан определил ключевые отрасли для привлечения специалистов

Правительство Татарстана утвердило перечень приоритетных отраслей экономики, испытывающих острую нехватку кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. В список вошли семь ключевых направлений, включая сельское хозяйство, промышленное производство, энергетику и научную деятельность.

Особое внимание уделено 71 предприятию с наиболее критичной потребностью в специалистах. Среди них – ведущие промышленные гиганты республики: Казанский вертолетный завод, предприятия ТАИФ, «Татнефть-Нефтехим», Нижнекамский завод грузовых шин и другие флагманы татарстанской экономики.

«В этом году количество предприятий, нуждающихся в привлечении кадров, увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом», – отмечают в правительстве республики. Для решения проблемы предусмотрены специальные субсидии, которые помогут компаниям компенсировать затраты на переезд и адаптацию специалистов из других регионов.

Новые меры поддержки призваны не только закрыть текущие потребности предприятий, но и создать условия для долгосрочного развития ключевых отраслей экономики республики. Власти подчеркивают, что это часть системной работы по укреплению кадрового потенциала региона.