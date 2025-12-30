Банк России отменил комиссии за госплатежи цифровым рублем

news_top_970_100
Россия/Мир
30 декабря 2025  13:14
Автор:
Владислав Косолапкин

С 1 января 2026 года граждане и бизнес смогут платить налоги, штрафы и другие обязательные платежи в бюджет с помощью цифрового рубля совершенно бесплатно. Банк России утвердил нулевые тарифы для таких операций.

Первыми опробовать новую возможность смогут участники пилотного проекта. А уже с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем своим клиентам доступ к открытию цифровых кошельков и проведению операций, в том числе для платежей в бюджетную систему.

Регулятор также подтвердил и другие важные тарифные условия. Для бизнеса льготный период, в течение которого все остальные операции с цифровым рублем (кроме бюджетных платежей) также не облагаются комиссией, продлен до конца 2026 года. Для граждан любые переводы и платежи между цифровыми кошельками останутся бесплатными на постоянной основе.

news_right_column_240_400
Новости
Хирурги РКБ восстановили орбиту глаза жителю Татарстана с помощью реберного хряща
Федеральные трассы в Татарстане защитят от снега 7 км заборов и 336 единиц техники
Синтезатор мечты: мэр Казани подарил особенному ребенку музыкальный инструмент
В Татарстане предлагают вывести газовые колонки из квартир ради безопасности
Татарстанские хирурги восстановили глазницу пациента с помощью его ребра
«Росспиртпром» получил разрешение на покупку «Татспиртпрома»
Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин исполнил новогодние мечты детей из Казани
Археологи нашли новое историческое поселение рядом со Свияжском