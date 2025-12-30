Банк России отменил комиссии за госплатежи цифровым рублем

С 1 января 2026 года граждане и бизнес смогут платить налоги, штрафы и другие обязательные платежи в бюджет с помощью цифрового рубля совершенно бесплатно. Банк России утвердил нулевые тарифы для таких операций.

Первыми опробовать новую возможность смогут участники пилотного проекта. А уже с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем своим клиентам доступ к открытию цифровых кошельков и проведению операций, в том числе для платежей в бюджетную систему.

Регулятор также подтвердил и другие важные тарифные условия. Для бизнеса льготный период, в течение которого все остальные операции с цифровым рублем (кроме бюджетных платежей) также не облагаются комиссией, продлен до конца 2026 года. Для граждан любые переводы и платежи между цифровыми кошельками останутся бесплатными на постоянной основе.