«Барс» вышел в плей-офф впервые за четыре года

«Барс» пробился в плей-офф ВХЛ благодаря домашней победе над «Рубином» (2:1). В первом периоде команды обменялись голами – на шайбу Станислава Альшевского в большинстве гости ответили точным броском Данила Воеводина. На 26-й минуте Станислав Альшевский реализовал ещё одно большинство, воспользовавшись удалением экс-игрока «Ак Барса» Егора Бабенко.

«Барс» набрал 73 очка и впервые за четыре года вышел в плей-офф. Соперник казанцев по первому раунду станет известен в заключительный игровой день регулярного чемпионата, 18 марта.