«Северсталь» оставила «Ак Барс» на третьей строчке «Востока»

Спорт
16 марта 2026  23:23
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Ак Барсом» в игре регулярного чемпионата КХЛ, 4:2. В первом периоде в воротах «барсов» побывало три безответных шайбы – их забросили Никита Камалов, Данил Веряев и Владимир Грудинин. Во второй двадцатиминутке Артём Галимов отквитал один гол, однако Александр Скоренов вновь вернул хозяевам преимущество в три шайбы. На 51-й минуте Алексей Пустозёров зафиксировал итоговый счёт.

«Ак Барс» набрал 90 очков и начнёт розыгрыш Кубка Гагарина, имея третий посев на «Востоке». «Северсталь» продолжает борьбу с минским «Динамо» за второе место Западной конференции. 

«Северсталь» оставила «Ак Барс» на третьей строчке «Востока»
Капсула времени «Казанских ведомостей» стартовала в 2031 год
