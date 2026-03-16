«Северсталь» оставила «Ак Барс» на третьей строчке «Востока»

«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Ак Барсом» в игре регулярного чемпионата КХЛ, 4:2. В первом периоде в воротах «барсов» побывало три безответных шайбы – их забросили Никита Камалов, Данил Веряев и Владимир Грудинин. Во второй двадцатиминутке Артём Галимов отквитал один гол, однако Александр Скоренов вновь вернул хозяевам преимущество в три шайбы. На 51-й минуте Алексей Пустозёров зафиксировал итоговый счёт.

«Ак Барс» набрал 90 очков и начнёт розыгрыш Кубка Гагарина, имея третий посев на «Востоке». «Северсталь» продолжает борьбу с минским «Динамо» за второе место Западной конференции.