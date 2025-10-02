«Барс» набрал шесть очков за выездную серию

«Барс» набрал шесть очков из восьми возможных по итогам четырехматчевой выездной серии. Поездку по Уралу команда начала с победы в Орске (4:1), после чего «Барс» проиграл в овертайме «Магнитке» (2:3 ОТ) и уступил «Челмету» в серии буллитов (2:3 Б). 1 октября выездная серия завершилась победой над «Горняком-УГМК» в Верхней Пышме, 1:0.

Шесть набранных очков позволили команде подняться на 17-е место в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром «Барса» на старте сезона стал 20-летний Ильдан Галеев, набравший 7 (5+2) очков.