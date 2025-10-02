«Барс» набрал шесть очков за выездную серию

news_top_970_100
Спорт
2 октября 2025  16:55
Автор:
Эдгар Витковский

«Барс» набрал шесть очков из восьми возможных по итогам четырехматчевой выездной серии. Поездку по Уралу команда начала с победы в Орске (4:1), после чего «Барс» проиграл в овертайме «Магнитке» (2:3 ОТ) и уступил «Челмету» в серии буллитов (2:3 Б). 1 октября выездная серия завершилась победой над «Горняком-УГМК» в Верхней Пышме, 1:0.

Шесть набранных очков позволили команде подняться на 17-е место в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром «Барса» на старте сезона стал 20-летний Ильдан Галеев, набравший 7 (5+2) очков.

news_right_column_240_400
Новости
Захватывающие осенние премьеры фильмов
«Барс» набрал шесть очков за выездную серию
На территориях опережающего развития Татарстана запустят 5 новых производств
Александр Тыгин разъяснил порядок действий при отсутствии отопления в жилых домах
В Казанском кремле стартовала Декада пожилых людей с бесплатными экскурсиями и мастер-классами
Музыка Губайдулиной прозвучит в Казани в рамках фестиваля Synesthesia lab
Многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получат альтернативу земельным участкам
Врачи объяснили, чем опасен стресс для сердца