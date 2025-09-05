«Барс» начал сезон с поражения в Омске

news_top_970_100
Спорт
5 сентября 2025  10:40
Автор:
Эдгар Витковский

«Барс» стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ с поражения в Омске от местных «Омских Крыльев», 1:2. Казанцы открыли счёт на 16-й минуте, отличился Станислав Альшевский, но в самом начале второго периода Илья Кожухов отквитал шайбу. Победу омичам на 56-й минуте принёс Георгий Бердюков, все голы были забиты в равных состава.

Примечательно, что в составе «Барса» дебютировал защитник Александр Иванов – он стал первым игроком 2008 года рождения, который выходил на лёд в ВХЛ. Защитник отыграл за матч 18 минут 20 секунд, провёл один силовой приём и получил малый штраф за подножку.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани временно ограничат движение на улице Хади Такташа в связи с кинофестивалем
«Барс» начал сезон с поражения в Омске
«Глаголица»: открытие будущих звезд литературы
«Глаголица»: открытие будущих звезд литературы
В Казани почтили память жертв терроризма
Казанский бульвар на Серова стал центром добрососедства
Казанский бульвар на Серова стал центром добрососедства
В РТ призвали сообщать о случаях управления питбайком детьми
8 детей погибли в ДТП в Татарстане с начала 2025 года
Партия «Единая Россия» предложила кандидатуру Ильсура Метшина на пост мэра Казани