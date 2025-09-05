«Барс» начал сезон с поражения в Омске

«Барс» стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ с поражения в Омске от местных «Омских Крыльев», 1:2. Казанцы открыли счёт на 16-й минуте, отличился Станислав Альшевский, но в самом начале второго периода Илья Кожухов отквитал шайбу. Победу омичам на 56-й минуте принёс Георгий Бердюков, все голы были забиты в равных состава.

Примечательно, что в составе «Барса» дебютировал защитник Александр Иванов – он стал первым игроком 2008 года рождения, который выходил на лёд в ВХЛ. Защитник отыграл за матч 18 минут 20 секунд, провёл один силовой приём и получил малый штраф за подножку.