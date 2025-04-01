Блогеры тестируют новый татарстанский голосовой помощник «Раис»

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Республика
1 апреля 2025  11:38
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Популярные казанские блогеры протестировали новый голосовой помощник «Раис» — умную колонку, вдохновленную образом главы Татарстана Рустама Минниханова. Ассистент не только говорит его голосом, но и использует знаменитые фразы: «Тяп-ляп не делайте!»«Значит, файдасы бар!»«Татарин – не только тот, кто говорит по-татарски».

Как работает «Раис»?

  • Дает советы по карьере и саморазвитию

  • Шутит и поднимает настроение («Работать надо, а не наряжаться» — ответил он блогеру, спросившему про выбор наряда)

  • Рекомендует места для знакомств («Спортсменов ищи на матчах «Ак Барса», ответственных — у Кабмина, а перспективных — в Аграрном университете»)

  • Напоминает о важных событиях республики

Технологии

По данным источников, разработка велась в Иннополисе. «Раис» использует нейросети, обученные на тысячах часов записей, и адаптируется к акцентам и шуму. Алгоритм анализирует контекст, учитывает историю диалогов и даже распознаёт эмоции.

Не исключено, что проект связан с голосовым ассистентом для мобильного приложения госуслуг РТ, о котором Минцифры сообщало летом 2024 года. Пока официального подтверждения нет, но блогеры уже в восторге от «фирменного татарстанского оптимизма» помощника.

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