Бойцы СВО создали Общественный совет при фонде «Защитники Отечества» в РТ

При татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» начал работу Общественный совет ветеранов специальной военной операции. В его состав вошли 59 бойцов, представляющих разные районы республики. Первое заседание прошло под председательством руководителя филиала Гузель Удачиной, которая подчеркнула значимость новой структуры для системной поддержки участников СВО и их интеграции в мирную жизнь.

Открывая заседание, Гузель Удачина отметила, что создание совета — закономерный шаг в развитии региональной системы помощи ветеранам. По её словам, бойцы, прошедшие через боевые действия, обладают колоссальным опытом, который должен быть востребован в гражданской жизни — в патриотическом воспитании, социальной адаптации и правовой защите.

Общественный совет станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Его главная задача — наладить прямой диалог между ветеранами и филиалом фонда, чтобы помощь была адресной и оперативной.

На заседании определили ключевые направления работы: медицинская реабилитация, трудоустройство и профессиональная переподготовка, вовлечение ветеранов в спорт и культурную жизнь, а также формирование достойного образа ветерана СВО как примера мужества и гражданской ответственности. Заседания совета решено проводить не реже раза в месяц, при необходимости — внеочередные.

Председателем совета единогласно избран Анвар Мухаметзянов — ветеран СВО, профессиональный военный, финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он одним из первых отправился в зону боевых действий. В своей речи он поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул, что главная задача совета — не формальные отчёты, а реальная помощь каждому ветерану.

Заместителем председателя стал Раниль Зинатуллин. До мобилизации он занимался предпринимательством и имеет высшее финансовое образование. После возвращения с фронта и длительного лечения он прошёл переподготовку по федеральной программе «Время героев», а также окончил обучение в МГИМО по специальности «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

По словам Анвара Мухаметзянова, совет создан для формирования экспертного сообщества, чей авторитет и жизненный опыт основаны на личном участии в боях. Основная миссия — быть связующим звеном между ветеранами, руководством фонда и органами государственной власти республики.

На первом заседании участники выработали общую повестку, несмотря на разный боевой опыт и гражданские профессии. Совет не дублирует функции фонда, а дополняет государственную систему поддержки — привносит в повседневную работу живое фронтовое братство и понимание реальных нужд ветеранов. Участники выразили уверенность, что совместными усилиями удастся решить многие вопросы, стоящие перед бойцами, вернувшимися к мирной жизни.