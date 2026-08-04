В Казани открылся центр бесплатной помощи онкобольным и их близким

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Город
4 августа 2026  15:37

Благотворительный фонд «Онкологика» запустил в Казани центр поддержки взрослых пациентов с онкологией и их близких. Он расположен на улице Абсалямова, 13, и работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. Все услуги бесплатны.

Здесь можно получить консультации психологов, юристов и «онкомейтов» — людей, которые сами прошли через болезнь и готовы делиться опытом. Также помогают с навигацией в системе здравоохранения, организацией проезда и проживания на время лечения. В планах — группы арт-терапии, встречи с врачами, мастер-классы и выездные мероприятия.

Татарстан не случайно стал одним из приоритетных регионов: в 2025 году онкодиагноз впервые получили более 18,4 тыс. жителей, а по числу обращений в фонд республика занимает третье место в стране. Сейчас в центре работают 10 специалистов. Проект реализуется на средства президентского гранта.

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