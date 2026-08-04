Как пережить жару: советы Минздрава Татарстана

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Республика
4 августа 2026  14:18
Автор:
Владислав Косолапкин

Лето в разгаре, и многие жители республики проводят время на природе, у воды или уезжают в отпуска в жаркие регионы. Однако длительное пребывание на солнце может быть опасно для здоровья. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на брифинге в Кабмине РТ напомнил о рисках теплового удара и обезвоживания, особенно для пожилых людей и детей, и дал простые, но важные советы, как избежать неприятных последствий.

Тепловой удар и обезвоживание особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями. В группе повышенного риска — пожилые люди и дети. Их организмы хуже адаптируются к перепадам температур и быстрее теряют жидкость. Поэтому в жару за ними нужен особый контроль.

Минздрав рекомендует избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в часы его максимальной активности. Лучший способ утолить жажду — пить больше чистой воды, а не сладкой газировки. В рационе стоит увеличить долю фруктов и овощей, а от жирной, жареной и мучной пищи лучше отказаться. Физические нагрузки в жаркое время дня лучше перенести на утро или вечер. Одежду стоит выбирать из натуральных тканей, светлых цветов и свободного кроя.

Головная боль, головокружение, тошнота, рвота и повышенная температура тела — первые сигналы, что организм перегревается. При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

— Мы просим внимательно следить за самочувствием ваших родных и близких, особенно пожилых и детей, — подчеркнул Альмир Абашев.

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