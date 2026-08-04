За полгода в Татарстане в ДТП пострадали 227 детей, шестеро погибли

С января по июнь в республике произошло 206 аварий с участием несовершеннолетних. Жертвами стали шесть детей, ещё 227 получили травмы, сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев на брифинге в кабмине.

Из пострадавших 189 были госпитализированы, 89 получили амбулаторную помощь. Дети получали черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

Одна из самых трагичных аварий случилась 24 июля в Зеленодольске: автомобиль на высокой скорости врезался в ограждение, погибли шесть человек, пятеро из которых — несовершеннолетние.

Среди основных причин — перегруз машин, непристёгнутые ремни, а также бесконтрольное управление молодёжью самокатами, питбайками и квадроциклами. Например, 10-летний ребёнок на самокате без защиты попал под машину и получил сложный перелом колена.