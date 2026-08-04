ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ из-за финансовых трудностей

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Спорт
4 августа 2026  16:54

Хоккейный клуб из Набережных Челнов не примет участия в сезоне ВХЛ 2026/27. О решении объявил президент клуба Фарид Салахов на встрече с командой. По его словам, для участия в лиге необходимо около 250 млн рублей, однако обеспечить финансирование в текущих условиях не удалось.

Президент подчеркнул: речь идет о паузе, а не о закрытии клуба. Хоккейная школа сохранится, а руководство намерено искать новых инвесторов для возвращения большого хоккея в город. Салахов поблагодарил игроков, тренеров, сотрудников, болельщиков и партнёров за многолетнюю поддержку, пообещав информировать о дальнейших шагах. Он выразил надежду, что это лишь временная остановка, и клуб ещё вернётся на лёд.

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