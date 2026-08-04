Более 1 млн рублей алиментов утаил отец от ребенка в Татарстане

В Бугульминском районе судебные приставы взыскали с отца свыше 1 млн рублей алиментов на содержание ребёнка. Мужчина формально перечислял деньги, но бывшая супруга заподозрила неладное: суммы были заметно ниже его реальных доходов.

Пристав направила запрос работодателю должника. Проверка показала, что на протяжении трёх лет отец занижал официальные выплаты. Перерасчёт выявил долг более 1 млн рублей.

Алиментщик пытался оспорить постановление в суде, но безуспешно. После этого он полностью погасил задолженность.