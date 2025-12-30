Более 1100 единиц техники и 1,1 млн тонн реагентов подготовили дорожники РТ на зиму

Республика
30 декабря 2025  16:55
Автор:
Дмитрий Смирнов

Дорожный комплекс республики переведен в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности на трассах в зимний период и новогодние праздники. Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин, на региональных дорогах для борьбы со снегом и гололедицей задействуют более 1100 единиц спецтехники.

Общий запас противогололедных материалов для автодорог всех уровней превышает 1,1 млн тонн. Дорожная обстановка круглосуточно отслеживается с помощью 83 метеостанций и Центра диспетчеризации. На случай сильных снегопадов и образования заторов утвержден план взаимодействия «Буран», а для помощи водителям подготовлены 67 пунктов обогрева.

Сообщить о проблемах на дорогах можно по круглосуточному телефону оперативной службы Миндортранса РТ: 8 (843) 291-91-91.

