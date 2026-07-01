Более 116 тысяч пассажиров перевезли по рекам Татарстана с начала навигации

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Республика
1 июля 2026  14:38

Речной транспорт в республике набирает обороты: с открытия сезона водных перевозок услугами судов воспользовались свыше 113 тысяч человек – это на 5,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Цифру озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов во время выступления на отраслевом форуме "Река", который проходит в Чебоксарах.

Особой популярностью, отметил глава ведомства, пользуются маршруты к главным туристическим жемчужинам региона – древним городам Болгар и Свияжск. Также востребованы направления до Камского Устья и Набережных Челнов. В планах – расширение географии перевозок по Волге и Каме: рассматривается возможность включения остановок в Зеленодольске, Рыбной Слободе, Сухом Берсуте, Красном Яре, Мамадыше и Менделеевске.

В текущем году для жителей и гостей республики действует 12 социально значимых рейсов, которые субсидируются из регионального бюджета. Кроме того, частные туроператоры самостоятельно организуют круизы по двум крупнейшим водным артериям.

Перевозки обеспечивает "Флот РТ", в распоряжении которого 22 пассажирских судна. В их числе – четыре современных "Метеора" проекта 2020, три восстановленных судна проекта 342Э и один "Восход-51" проекта 352.

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