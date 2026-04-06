Более 1300 нарушений за зиму: в Исполкоме Казани отчитались об уборке города

На деловом понедельнике в мэрии Казани подвели итоги зимнего содержания города и обсудили подготовку к весенне-летнему сезону. Как отметил начальник Управления административно-технической инспекции Артур Мухаметшин, минувшая зима стала одной из самых снежных за последние десятилетия. Осадки заметно превысили климатическую норму, что создало серьезные вызовы для городских служб, управляющих компаний и бизнеса.

С начала зимнего сезона специалисты Управления обследовали более 14 тысяч объектов. Выявлено 1331 нарушение правил благоустройства, 937 из них устранены. В отношении тех, кто затягивал с уборкой, составили 339 протоколов об административных нарушениях. В этом году инспекция сделала ставку на неотвратимость наказания: раньше выдавались только предписания и предостережения, а теперь за дело следуют реальные штрафы.

Чаще всего нарушали управляющие компании и представители бизнеса. Среди антилидеров — УК «Территория комфорта», «Оазис», «Меридиан», а также компании «Тандем» и «Агроторг». Бюджетные организации, напротив, показали более высокую дисциплину.

Особое внимание уделялось очистке кровель от снега и наледи. Для контроля за этим процессом в пилотном режиме запустили автоматическую систему фотофиксации: камеры на служебных автомобилях фиксируют нарушения дважды в сутки. Уже передано на рассмотрение 48 материалов. В следующую зиму автоматический контроль будет работать на всех патрульных экипажах ежедневно.

Еще одна острая проблема — несанкционированные снежные свалки. В этом году выявили 13 таких свалок. Проводились рейды, в том числе в ночное время, для поиска грузовиков, сбрасывающих снег в неположенных местах. В отношении семи водителей составлены административные материалы.

С наступлением тепла и полным сходом снега в городе обнажились замусоренные территории, скрытые под сугробами всю зиму. В ответ на это в Казани стартует традиционный двухмесячник по санитарной очистке. К уборке привлекут все городские службы, управляющие компании и активных жителей.

Управление уже переключилась на летние задачи: контроль за кошением травы, уборкой мусора, содержанием фасадов и контейнерных площадок. Особое внимание — детским игровым площадкам. Их необходимо привести в порядок после зимы: покрасить, отремонтировать, обеспечить безопасность маленьких казанцев.

Продолжится и борьба с парковкой на газонах. За прошлый год только на берегах озера Лебяжье зафиксировали 382 автомобиля, припаркованных с нарушением, а всего по городу — более 22 тысяч. Сейчас разрабатываются нормативные акты, которые позволят эффективнее привлекать нарушителей к ответственности, в том числе и в зимнее время.

В завершение Артур Мухаметшин призвал жителей бережнее относиться к городу: не мусорить, складывать отходы строго в контейнеры, а старые вещи отдавать новым хозяевам через сервисы объявлений, а не выбрасывать рядом с площадками. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — напомнил он слова Чехова.