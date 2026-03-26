Более 15 тысяч первоклассников сядут за парты 1 сентября в Казани

По предварительным прогнозам управления образования исполкома Казани, озвученным на «деловом понедельнике» в мэрии его главой Иреком Ризвановым, в новом учебном году в первый класс должны пойти свыше 15 тысяч юных казанцев.

По его словам, подать заявление на зачисление ребенка в школу родители могут несколькими способами: через порталы госуслуг Российской Федерации и Республики Татарстан, по почте или при личном визите в образовательную организацию. Для иностранных граждан предусмотрен дистанционный формат подачи документов - исключительно через почтовую связь или порталы государственных услуг. Важно отметить: заявления, направленные на электронную почту школ, не рассматриваются.

Прием документов в первый класс организован в два этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня и предназначен для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, а также для тех, кто имеет преимущественное, первоочередное или внеочередное право на зачисление. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября - в этот период заявления принимаются от родителей детей, не проживающих на закрепленной территории, при наличии свободных мест.

Для участия в первом этапе родителям потребуется предоставить копию паспорта законного представителя, копию свидетельства о рождении ребенка, документ о регистрации по месту жительства или пребывания на закрепленной территории. При наличии льгот необходимо подтвердить их соответствующими документами. Преимущественное право на зачисление предоставляется детям, чьи братья или сестры уже обучаются в данной школе. В отдельных случаях могут потребоваться копия документа об установлении опеки или заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Внеочередное и первоочередное право действует для отдельных категорий детей военнослужащих и граждан, пребывающих или пребывавших в добровольческих формированиях, - по месту жительства.

Приказы о зачислении по итогам первого этапа издаются в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, на втором этапе - в течение пяти рабочих дней после подачи полного пакета документов. Для иностранных граждан срок составляет до пяти рабочих дней с момента успешного прохождения тестирования на знание русского языка.

Отказ в приеме возможен только при отсутствии свободных мест в школе, а для иностранных граждан - также при непредоставлении необходимых документов или неподтверждении знания русского языка. В такой ситуации родители потенциального первоклассника могут обратиться в районный отдел образования для подбора школы, где имеются свободные места.

Согласно законодательству в первый класс принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет на 1 сентября соответствующего года. В исключительных случаях комиссия управления образования принимает решение о зачислении ребенка, возраст которого выходит за эти пределы, но на основании заявления родителей.

Горячие линии по вопросам приема в школы



- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: 520-72-33;

- Советский район: 223-23-76, доб. 66384;

- Кировский и Московский районы: 223-23-75, доб. 66372;

- Вахитовский и Приволжский районы: 223-23-73, доб. 66336;

- управление образования исполкома Казани: 223-23-80, доб. 66206, 66208.

Комплектование детских садов

С 1 апреля также стартует распределение мест в дошкольные образовательные учреждения. В этом году в детских садах Казани подготовлено 16079 мест, при этом в очереди на получение места состоят 12340 детей. Распределение будет проходить через автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад», которая обеспечивает прозрачность процедуры и строгое соблюдение очередности.

Уведомление о направлении ребенка в детский сад родители получат в личном кабинете на портале госуслуг РФ. В период комплектования специалисты рекомендуют своевременно отслеживать статус ранее поданного заявления. Если до 15 апреля ребенок не получил направление в дошкольное учреждение, родители в том же порядке могут обратиться на единую горячую линию или в районный отдел образования для подбора подходящего детского сада.