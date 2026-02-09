Более 20 тысяч татарстанцев получили бесплатную помощь в развитии бизнеса

В течение прошлого года свыше 20 тысяч жителей Татарстана воспользовались бесплатными консультационными и образовательными услугами в рамках государственной поддержки предпринимательства. Эти меры были реализованы Министерством экономики РТ и подведомственными организациями в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа включает полный спектр услуг для развития бизнеса: от начальных консультаций для стартапов до помощи в выходе на международные рынки. Основные направления поддержки — участие в выставках, сертификация продукции, повышение квалификации сотрудников и содействие в продвижении на маркетплейсах. Особое внимание уделяется производителям, технологическим компаниям и проектам в приоритетных отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство и IT.

Наиболее востребованной формой помощи остаются образовательные программы. В 2025 году в семинарах, вебинарах и круглых столах приняли участие более 14 840 человек, из которых около 230 зарегистрировали собственное дело.

Для оперативного информирования предпринимателей в феврале 2025 года в республике был создан Единый контакт-центр. За год его специалисты обработали более 5600 обращений, в основном касающихся финансовой и нефинансовой поддержки, а также налоговых консультаций.