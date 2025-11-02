Центровой УНИКСа признан самым ценным игроком октября

2 ноября 2025  18:15
Эдгар Витковский

Единая лига ВТБ представила самого ценного игрока октября – им был признан центровой УНИКСа Маркус Бингэм. После перехода в казанский клуб американец набирает по 16,4 очка за игру при 7,3 подбора и 1,1 блок-шота. Центровой демонстрирует 50% реализации трёхочковых бросков, а его коэффициент полезности составляет 20,7. В трёх матчах регулярки Бингэм становился лидером УНИКСа по набранным очкам.

Отметим, что американец пополнил казанский клуб летом. В сезоне 2024/25 он выиграл Кубок Европы в составе «Хапоэля».

