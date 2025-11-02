ХК «Ак Барс-Динамо» откроет сезон на выезде

news_top_970_100
Спорт
2 ноября 2025  19:17
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» заявился для участия в Суперлиге сезона 2025/26. В заявку вошли 26 игроков: четыре вратаря, четыре защитника, 15 полузащитников и три форварда. В Суперлиге сезона 2025/26 выступят 12 клубов, восемь из которых выйдут в плей-офф. Подопечным Игоря Загоскина предстоит начать чемпионат 12 ноября матчем в Ульяновске против «Волги». Затем команда отправится в Архангельск и Москву, а первый домашний матч состоится 26 ноября. Соперник – «СКА-Уральский Трубник».

Предсезонную подготовку «Ак Барс-Динамо» завершил 27 октября победой на турнире в Ульяновске. В финале казанский клуб одолел «Волгу» (6:5). 

news_right_column_240_400
Новости
ХК «Ак Барс-Динамо» откроет сезон на выезде
Центровой УНИКСа признан самым ценным игроком октября
В Казани при пожаре в пятиэтажке на улице Гудованцева погиб мужчина
Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев
В Казани направлено в суд дело об убийстве ребенка 29-летней женщиной
Язык питомца: как понять четвероногого друга
Язык питомца: как понять четвероногого друга
В казанском аэропорту из-за ограничений задержаны 10 рейсов
В Нижнекамске завершилась профильная смена для юных инспекторов движения