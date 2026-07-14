Более 30 брошенных автомобилей эвакуируют с улиц Казани

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Город
14 июля 2026  10:45

В ближайшее время с городских улиц будут принудительно эвакуированы 30 автомобилей, признанных бесхозными. Больше всего таких машин – 10 – числится в Советском районе, сообщили в администрации.

Процедура занимает полгода: специалисты осматривают транспорт, фиксируют признаки запущенности (спущенные колёса, разбитые стёкла, разукомплектованность) и включают его в реестр. За это время ищут владельца через ГИБДД, опросы соседей и объявления на машине. Большинство автовладельцев после уведомления сами убирают авто – в прошлом году только в двух районах так поступили с 200 машинами, принудительно эвакуировали лишь 27.

Если собственник не найдён, машину увозят на спецстоянку. Хранят её ещё полгода – вернуть можно, компенсировав затраты на эвакуацию. Если и за это время владелец не объявится, администрация обращается в суд, и автомобиль утилизируют. Сообщить о бесхозной машине можно через «Народный контроль», портал госуслуг РТ или чат-бот «Моя Казань».

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