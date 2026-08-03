Иван Шитов единогласно утвержден главой исполкома Лаишевского района

Депутаты районного совета единогласно поддержали кандидатуру 37-летнего Ивана Шитова на пост руководителя исполнительного комитета. До этого он с 8 июля исполнял обязанности главы исполкома, а ранее работал заместителем по строительству и инфраструктуре.

В своей речи Шитов обозначил главный приоритет — экономический рост территории как основу для повышения качества жизни. Среди задач: создание рабочих мест, рост зарплат, поддержка МСП, строительство, благоустройство, развитие медицины и образования. Он поблагодарил главу района Ильдуса Зарипова за доверие и отметил уникальность Лаишевского района — его природу, историю и близость к Казани.

Шитов — уроженец Лаишева, выпускник КГАСУ (2013). Трудовой путь начинал в Управлении капстроительства района, прошёл путь до руководителя предприятия. С 2019 года — замглавы исполкома. Общий стаж — 12 лет, из них 6 — на муниципальной службе.