В Казани пройдут отборочные турниры Спартакиады по 11 видам спорта

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Город
3 августа 2026  14:47

С 1 августа по 30 сентября столица Татарстана принимает соревнования Спартакиады народов России, которые станут важным этапом отбора в сборную страны для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Казань вошла в число семи регионов, где проходят состязания. Всего на турнире выступят более 12 тыс. спортсменов.

Первые старты уже состоялись: на Центральном стадионе прошёл турнир по регби-7, где сборная Татарстана заняла третье место.

Председатель комитета физкультуры и спорта Казани Линар Гарипов отметил, что проведение Спартакиады подтверждает статус города как одного из ведущих спортивных центров страны. Казань не раз принимала крупнейшие всероссийские и международные соревнования.

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