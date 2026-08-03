В Казани пройдут отборочные турниры Спартакиады по 11 видам спорта

С 1 августа по 30 сентября столица Татарстана принимает соревнования Спартакиады народов России, которые станут важным этапом отбора в сборную страны для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Казань вошла в число семи регионов, где проходят состязания. Всего на турнире выступят более 12 тыс. спортсменов.

Первые старты уже состоялись: на Центральном стадионе прошёл турнир по регби-7, где сборная Татарстана заняла третье место.

Председатель комитета физкультуры и спорта Казани Линар Гарипов отметил, что проведение Спартакиады подтверждает статус города как одного из ведущих спортивных центров страны. Казань не раз принимала крупнейшие всероссийские и международные соревнования.