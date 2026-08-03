Искусство, которое можно потрогать: в Казанском Кремле научат создавать тактильные модели

С 7 по 16 сентября в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» впервые состоится просветительский проект «Школа тактильных моделей». Это десятидневный интенсив для специалистов, которые хотят научиться создавать тактильные модели для незрячих и слабовидящих людей. Преподавателями станут основатели одной из крупнейших в России мастерских тактильных макетов — Михаил и Ольга Шу.

К участию приглашают скульпторов, художников, инженеров, 3D-дизайнеров и студентов профильных направлений. В рамках интенсива участники пройдут все этапы производства — от эскиза до готового объекта, изготовят три тактильные модели для фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», изучат особенности тактильного восприятия, а также познакомятся с правилами тифлокомментирования и этикой общения с незрячими и слабовидящими людьми.

Подготовленные модели будут отличаться по технике и методам обработки — это позволит участникам получить практический опыт для работы в музеях разного профиля. Выпускники интенсива также получат свои первые заказы на тактильные модели, которые изготовят под кураторством мастерской.

Для участия необходимо до 10 августа заполнить анкету и прикрепить портфолио (при наличии) по ссылке. Количество мест ограничено, отбор проводится на конкурсной основе. Для зарегистрировавшихся участников организуют вебинар, на котором преподаватели и организаторы расскажут о проекте. Участие бесплатное, все материалы и инструменты предоставляются.

Проект реализуется при грантовой поддержке программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Мастерская тактильных макетов Михаила и Ольги Шу — ведущее российское бюро, специализирующееся на создании тактильных моделей. Среди реализованных проектов — модели для Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Дома культуры «ГЭС-2», Государственного исторического музея и других культурных институций.