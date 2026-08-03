В Казани прошла акция «Поезд, объединяющий страну» с участием студотрядов

В Казани прошла всероссийская акция «Поезд, объединяющий страну», приуроченная к профессиональному празднику. Мероприятие собрало более 100 юных пассажиров и горожан. Акция охватила 34 вокзала по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, железная дорога остаётся одним из крупнейших направлений РСО. За 22 года через отряды прошли более 120 тыс. студентов, а этим летом в отрасли заняты свыше 15 тыс. человек. Студенты работают проводниками, монтёрами путей, помощниками машинистов, строителями, официантами, вожатыми и медиками.

В Татарстане этим летом на железной дороге трудятся более 350 участников студотрядов. Школьники помогают дежурным по вокзалу в рамках проекта «Путевая звезда».

В День железнодорожника РЖД и РСО учредили новую награду — «За вклад в развитие движения студенческих отрядов железнодорожного транспорта». Её могут получить студотрядовцы с опытом не менее двух сезонов, работники компании и партнёры. Кандидатов выдвигают ежегодно по итогам сезона.