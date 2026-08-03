Больше 40 пересадок печени выполнили в РКБ с начала года

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Республика
3 августа 2026  15:00

В Республиканской клинической больнице с января выполнено 43 трансплантации печени. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Ленар Зиганшин на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени.

Программа трансплантации активно развивается с декабря 2018 года: в первый год провели 13 операций, в прошлом — уже 70. Для регионального уровня это значительный показатель.

В республике также реализуется пилотный проект помощи пациентам с циррозом печени. Его цель — снизить риск прогрессирования хронических заболеваний до цирроза, уменьшить смертность за счёт ранней диагностики, маршрутизации и диспансерного наблюдения.

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