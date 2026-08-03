Жительница Татарстана получила условный срок за нападение на полицейского с шампуром

В Черемшане осудили 28-летнюю женщину, которая угрожала убийством бывшему мужу, а затем напала на полицейского. Инцидент произошёл ночью 17 января 2026 года: пьяная женщина замахнулась шампуром на экс-супруга, тот вызвал наряд.

Полицейские потребовали прекратить хулиганство и проехать на освидетельствование. Однако дамочка ударила стража порядка шампуром по лицу дважды и пять раз по рукам. В медучреждении она также оскорбила полицейского и шесть раз пнула его.

Суд учёл признание вины и раскаяние. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.