Более 30 стран обсуждают будущее образования на форуме в Казани

В Казани проходит III Международный форум министров образования «Формируя будущее». Событие объединило представителей более 30 стран, включая делегации из Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Лаоса, Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, Абхазии и других стран.

В фокусе внимания - глобальные тренды в образовании, запрос на цифровую трансформацию, применение нейросетей и многое другое.

Перед делегатами форума с видеообращением выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран», - подчеркнул Владимир Путин.

Свое видеопослание также направил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нынешний форум проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Свой вклад в Победу внесли и преподаватели – педагоги, которые продолжали с честью выполнять свой профессиональный долг в тяжелейших военных условиях. Тем самым они подавали личный пример стойкости и мужества, вселяли уверенность в неизбежном торжестве добра над злом», - напомнил глава МИД.

В роли модератора встречи выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Форум проходит в одном из наших регионов, чтобы вы могли воочию увидеть, как развивается наша страна, посетить любую школу или университет и убедиться в том, что, несмотря на необоснованное давление, наша страна и система образования только укрепляются. Это делает нас сильнее, и мы готовы делиться нашим опытом и взаимодействовать», - подчеркнул он.

О роли образования в формировании национального самосознания напомнил помощник Президента РФ Владимир Мединский.

«Начну с того, что мы понимаем под суверенным государством. Суверенное государство — это то, которое само решает за себя и за свой народ, самостоятельно принимает решения о том, как развиваться: что строить, что покупать, что продавать, как жить дальше, как растить своих детей и как их учить. Поэтому утрата национального суверенитета, так же, как и обретение суверенитета, тесно связано с обучением в школе. Вырастут ли дети самостоятельными гражданами самостоятельной страны или в их головах будут находиться те знания, которые закладывают им другие страны?», - объяснил он.

Участников форума поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Для нас большая честь, что Татарстан в третий раз выбран площадкой для проведения такого значимого международного диалога. Наша республика — это динамично развивающийся регион, который сочетает передовые технологии и промышленные достижения с международным партнёрством. Здесь, на стыке культуры и традиций, мы не только сохраняем наше наследие, но и создаём будущее через инновации и образование. В условиях стремительных трансформаций в сфере образования и науки ключевым фактором устойчивого развития стран является сохранение культурного и духовного наследия. Татарстан остаётся одним из лидеров в сфере образования и науки», - подчеркнул глава республики.