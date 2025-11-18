Более 9 миллиардов рублей направят на капремонт домов в Татарстане в 2026 году

news_top_970_100
Республика
18 ноября 2025  15:31
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане утвердили масштабную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. На обновление 706 жилых зданий планируется потратить рекордные 9,06 миллиарда рублей.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Реализация этой программы напрямую повлияет на качество жизни более 144,8 тысячи татарстанцев, проживающих в домах общей площадью 3,8 млн кв. метров.

Планы по капремонту уже сформированы и на последующие годы:

В 2027 году планируется отремонтировать 690 домов, на что будет выделено свыше 8,11 млрд рублей. Улучшения коснутся условий жизни 134,1 тысячи человек.

В 2028 году программа затронет 721 дом, а бюджет работ превысит 8,46 млрд рублей. Это позволит благоустроить жилье для около 138 тысяч жителей республики.

Отмечается, что на данный момент проектная документация для домов, запланированных к ремонту в 2027-2028 годах, еще разрабатывается. Это стандартная практика, позволяющая заблаговременно и тщательно подготовиться к предстоящим работам.

news_right_column_240_400
Новости
Более 9 миллиардов рублей направят на капремонт домов в Татарстане в 2026 году
Дорожный ремонт в Казани: акцент на поселки
Дорожный ремонт в Казани: акцент на поселки
В Казани стартуют соревнования по легкой атлетике памяти тренера Красильникова
В Казани открылось современное отделение детской реанимации после масштабного обновления
В Казани появилась первая в Татарстане площадка для гигиенического выгула собак
В казанском метро готовятся к зиме: пассажирам стало светлее и теплее
Сотрудники Центра безопасности МАХ спасли более 30 человек от мошенников
«Ирбис» продлил победную серию до семи матчей