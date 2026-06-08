Более 90% россиян знают о национальных проектах страны

Согласно данным АНО «Национальные приоритеты», о национальных проектах, реализуемых в России, осведомлены 91% жителей страны.

Одним из ключевых является нацпроект «Семья». Он направлен на поддержку семей с детьми, популяризацию многодетности, заботу о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. С 2019 по 2024 год модернизировано 2,7 тысячи детских поликлиник — работа продолжается. Проект также формирует семейно-ориентированную культурную инфраструктуру. Молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли, концерты, кинотеатры, музеи и выставки по «Пушкинской карте». С 2019 года проведено более миллиона таких мероприятий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» фокусируется на образовании, профессиональном становлении и активном участии молодёжи в будущем страны. Уже обновлено 6,5 тысячи школ, работают 263 молодёжных центра, открыто более 970 молодёжных лабораторий, где начинающие учёные под руководством опытных наставников ведут прикладные исследования.

Ключевая инициатива нацпроекта — программа «Профессионалитет». Она модернизирует систему среднего профессионального образования под запросы рынка труда. Сейчас 1730 колледжей «Профессионалитета» готовят кадры в 86 регионах России.

По нацпроекту «Кадры» продолжается модернизация центров занятости. Уже открыто 1267 современных кадровых центров «Работа России».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» улучшает жилищные условия, обеспечивает населённые пункты качественной инфраструктурой и повышает связность территорий. На сегодня благоустроено 80,5 тысячи территорий, а с 2019 по 2025 год отремонтировано, реконструировано и построено 195 тысяч километров дорог.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» расширяет возможности для путешествий и грузоперевозок. С 2019 года в рамках работы над бесшовной транспортной системой модернизировано 36 аэропортов.

АНО «Национальные приоритеты» запускает рекламную кампанию «Что стоит за этим знаком». О ключевых направлениях новых нацпроектов и уже проделанной работе расскажут ролики на телевидении, радио, в интернете, а также наружная реклама на улицах городов. Подробная информация — на портале национальныепроекты.рф.