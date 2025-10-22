Большой детский хор в Казани

В Казани с аншлагом прошли гастроли Большого детского хора имени Виктора Попова. На сцене ДК «Сайдаш» коллектив представил премьеру хорового мюзикла «Приключения Электроника. Стать Человеком», основанного на легендарных песнях из советского фильма.

Фото предоставлено пресс-службой БДХ им. В.С.Попова

Два спектакля собрали полные залы, где бок о бок сидели дети, родители, бабушки и дедушки. Знакомые с детства мелодии Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина - «Крылатые качели», «Колокола», «До чего дошел прогресс» - звучали в современной аранжировке, но в песнях бережно сохранили их душевность и мудрость.

«Это не просто музыкальное представление, а настоящее путешествие в детство для всей семьи», - отмечали зрители после спектакля.

История о дружбе, верности и о том, как даже робот с позитронным мозгом может стать настоящим человеком, ожила на сцене благодаря десяткам юных артистов хора. Профессор Громов, бандит Урри, Сыроежкин и Электроник - любимые персонажи разных поколений заиграли новыми красками в исполнении талантливых детей, которые не только пели, но и танцевали, и играли роли, создавая по-настоящему живую атмосферу.

Особенным событием стало выступление казанского школьника Саида Галиуллина. Юный артист, известный по проектам «Голос. Дети» и «Лучше всех», мастерски исполнил песню «До чего дошел прогресс».

Фото предоставлено пресс-службой БДХ им. В.С.Попова

Режиссер спектакля Александр Дзюба поделился впечатлениями:

- Публика в Казани по-прежнему теплая, отзывчивая. Конечно, впечатлил Саид Галиуллин. Его посыл, уверенность на сцене, отличное исполнение, нацеленность на победу делают из него юную звезду. Поразило, как внимательно он отсмотрел оба спектакля за кулисами, наблюдая за товарищами.

Педагог по вокалу Эльвира Салахова, мама Саида, выразила общее настроение:

- Детский спектакль такого формата многие увидели впервые. Он прошел на одном дыхании. Юные зрители уходили с восхищенными лицами, взрослые окунулись в свое прекрасное детство. И это дорогого стоит!

Сам Саид Галиуллин признался:

- Фильм «Приключения Электроника» - один из моих любимых. Горжусь тем, что знаком и выступаю с легендарным Большим детским хором, и надеюсь, мы еще не раз встретимся на сцене.

Прием казанской публики превзошел все ожидания - зрители подпевали хору, аплодировали стоя и долго не расходились после спектакля, делясь эмоциями в фойе. Для Большого детского хора такие гастроли стали не просто выступлениями, а важной частью творческого процесса.

Подготовил Владислав КОСОЛАПКИН

Фото предоставлены пресс-службой БДХ им. В.С.Попова