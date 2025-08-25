Будущее беспилотных технологий представят на форуме в Казани

В Казани с 26 по 28 августа 2025 года пройдет крупное международное событие — выставка и форум «Дрон Экспо 2025». Мероприятие, посвященное беспилотным технологиям, соберет более двухсот ведущих компаний из России и зарубежья. Участники представят свои новейшие разработки и решения в самых разных областях: беспилотные авиационные системы, управление и навигация, источники питания и двигатели, технологии запуска и возврата, подвесные модули, системы связи и передачи данных, а также электроника и производственное оборудование.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции учредитель форума Александр Фешкин и гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Важность развития этой отрасли сложно переоценить. Как отметил Глеб Бабинцев, беспилотники прочно вошли в нашу жизнь и играют огромную роль в экономике и безопасности страны. Они интегрированы во множество сфер: от мониторинга лесов, полей и трубопроводов до выполнения критически важных задач в рамках СВО. Гражданский сегмент является мощным мобилизационным резервом и основой для развития оборонных технологий. Российские инженерные решения в этой области не только не уступают лучшим западным образцам, но и во многом превосходят их.

Однако рынок беспилотников сталкивается и с серьезными вызовами. Как пояснил Бабинцев, из-за участившихся атак регионы вынуждены вводить запреты на полеты, что приводит к временному спаду в производстве и использовании дронов. Ключевыми системными проблемами, которые предстоит решить, являются защита территории от умышленных атак с воздуха, организация безопасного совместного полета пилотируемых и беспилотных судов, а также безопасность геопространственных данных. Решение этих вопросов позволит рынку вырасти в десять-пятнадцать раз.

На форуме особое внимание будет уделено практическим аспектам: как регионам увеличить применение дронов внутри своих границ, обеспечивая при этом безопасность. Будет обсуждаться создание экспериментальных правовых режимов, которые позволят быстрее внедрять новые сервисы, не дожидаясь изменения общего законодательства, которое всегда отстает от темпа развития технологий. Еще одна важная тема — работа с крупными заказчиками, которые уже видят эффективность беспилотников, но не решаются перестраивать под них свои бизнес-процессы из-за опасения будущих запретов.

Что касается самой выставки, то ее главная цель — стать b2b-платформой для кооперации. Более 150 компаний представят свою продукцию: от готовых дронов для гражданского применения до комплектующих. Организаторы стремятся соединить производителей платформ и создателей навесного оборудования для разработки комплексных решений. Ожидается и иностранное участие, в том числе компании из Китая, Ирана и Пакистана, хотя некоторые делегации прибудут без демонстрационного оборудования.