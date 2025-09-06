В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»

На выставке представлены костюмные комплексы горожан, торговые принадлежности и товары купцов, торговавших на ярмарке «Ташаяк». Экспозиция позволит увидеть, как менялся облик Булака и окружающих его улиц с течением времени.

Булак — один из старейших водных каналов Казани, история которого уходит в XVII век. Его название происходит от татарского слова «булак», что означает «ручей» или «река». Первоначально Булак представлял собой естественное русло Казанки, которое позднее было расширено и углублено для нужд судоходства и городского водоснабжения.

На берегах Булака разворачивалась насыщенная городская жизнь: здесь велась оптовая торговля, располагались Вторая мужская гимназия и Реальное училище. В начале реки на протяжении многих лет существовала весенняя ярмарка «Ташаяк». С XVIII века и до 1920-х годов на этом месте размещались деревянные торговые ряды и лавки, а в мае–июне проводились ежегодные биржевые торги.

Через Булак перекинуты семь мостов, история которых связана с именами казанских купцов — Жаркова, Лебедева, Дегтярева, Ложкина и других. До революции именно они брали на себя строительство и ремонт этих городских сооружений. На протяжении веков вокруг благоустройства Булака велись оживленные дискуссии. Его предлагали обрамить гранитными стенками, подобно набережным Петербурга, либо оставить пологие травяные откосы. Сегодня Булак является украшением города: на её склонах — газон, а из воды поднимаются фонтаны.