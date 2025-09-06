В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»

Выставка посвящена реке Булак — связующему звену между рекой Казанкой и озером Кабан.

news_top_970_100
Город
6 сентября 2025  11:50
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

На выставке представлены костюмные комплексы горожан, торговые принадлежности и товары купцов, торговавших на ярмарке «Ташаяк». Экспозиция позволит увидеть, как менялся облик Булака и окружающих его улиц с течением времени.

Булак — один из старейших водных каналов Казани, история которого уходит в XVII век. Его название происходит от татарского слова «булак», что означает «ручей» или «река». Первоначально Булак представлял собой естественное русло Казанки, которое позднее было расширено и углублено для нужд судоходства и городского водоснабжения.

На берегах Булака разворачивалась насыщенная городская жизнь: здесь велась оптовая торговля, располагались Вторая мужская гимназия и Реальное училище. В начале реки на протяжении многих лет существовала весенняя ярмарка «Ташаяк». С XVIII века и до 1920-х годов на этом месте размещались деревянные торговые ряды и лавки, а в мае–июне проводились ежегодные биржевые торги.

Через Булак перекинуты семь мостов, история которых связана с именами казанских купцов — Жаркова, Лебедева, Дегтярева, Ложкина и других. До революции именно они брали на себя строительство и ремонт этих городских сооружений. На протяжении веков вокруг благоустройства Булака велись оживленные дискуссии. Его предлагали обрамить гранитными стенками, подобно набережным Петербурга, либо оставить пологие травяные откосы. Сегодня Булак является украшением города: на её склонах — газон, а из воды поднимаются фонтаны.

  • Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

    Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

  • Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

    Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

  • Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

    Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

  • Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

    Ольга Иванычева и пресс-служба Национального музея РТ

news_right_column_240_400
Новости
В Казани произошло возгорание трамвая на перекрестке улиц Габишева и Зорге
В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»
В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»
Пособие по беременности для студенток будут рассчитывать по-новому
В Татарстане завершается реновация молодежных центров в рамках нацпроекта
Эрнест Мучи не перейдёт в «Рубин»
Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года
Скончался заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Владимир Кожевников
В Татарстане начался сбор желудей для восстановления лесов в рамках нацпроекта