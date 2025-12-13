Бюджет Нижнекамска на 2026 год превысит 12,6 млрд рублей

В Нижнекамском муниципальном районе утвержден главный финансовый документ на 2026 год. По итогам совместной сессии городского и районного советов, общий объем местного бюджета определен в 12 миллиардов 619 миллионов рублей.
Как сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, бюджет сбалансирован и был подготовлен с учетом предложений депутатских комиссий. Значительная часть средств будет направлена на развитие ключевых социальных сфер.
Основными приоритетами финансирования станут:
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Образование;
- Культура;
- Спорт и молодежная политика;
- Охрана окружающей среды.
Бюджет на 2026 год демонстрирует существенный рост по сравнению с предыдущими периодами. В 2025 году он составлял 10,7 миллиарда рублей, что уже было на 500 миллионов рублей больше, чем в 2024 году. Таким образом, за три года объем финансирования увеличится почти на 2 миллиарда рублей, что позволит реализовать более масштабные проекты в социальной инфраструктуре муниципалитета.