Бюджет Нижнекамска на 2026 год превысит 12,6 млрд рублей

В Нижнекамском муниципальном районе утвержден главный финансовый документ на 2026 год. По итогам совместной сессии городского и районного советов, общий объем местного бюджета определен в 12 миллиардов 619 миллионов рублей.

Как сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, бюджет сбалансирован и был подготовлен с учетом предложений депутатских комиссий. Значительная часть средств будет направлена на развитие ключевых социальных сфер.

Основными приоритетами финансирования станут:

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Образование;

Культура;

Спорт и молодежная политика;

Охрана окружающей среды.

Бюджет на 2026 год демонстрирует существенный рост по сравнению с предыдущими периодами. В 2025 году он составлял 10,7 миллиарда рублей, что уже было на 500 миллионов рублей больше, чем в 2024 году. Таким образом, за три года объем финансирования увеличится почти на 2 миллиарда рублей, что позволит реализовать более масштабные проекты в социальной инфраструктуре муниципалитета.