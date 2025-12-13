Раис Татарстана поставил задачи по подготовке к Новому году

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание, посвященное организации новогодних и рождественских праздников в республике. В ходе встречи были даны конкретные поручения органам исполнительной власти и главам муниципалитетов.

Ключевым требованием к местным администрациям стало создание праздничной атмосферы в городах и селах. Минниханов распорядился обеспечить яркое оформление центральных улиц, общественных пространств, предприятий и, конечно, главных новогодних елок.

Особое внимание будет уделено досугу школьников во время каникул. Планируется провести множество мероприятий для всех возрастных групп с упором на семейный отдых, включая массовые спортивные праздники на открытом воздухе, работу лагерей и активностей в социальных учреждениях. Приоритетный доступ к программам получат дети из семей участников СВО, многодетных семей, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей или имеющие ограничения по здоровью.

Глава республики отдельно указал на необходимость максимального усиления мер безопасности на всех массовых мероприятиях. Он потребовал от организаторов тщательной проработки вопросов общественного порядка, пожарной и транспортной безопасности, а также неукоснительного соблюдения правил использования пиротехники.

Центральным событием станет Республиканская елка, которая пройдет 24 декабря на арене «Татнефть». Министерству по делам молодежи поручено обеспечить проведение праздника на самом высоком уровне. Муниципалитеты должны организовать безопасную доставку и пребывание более 8 тысяч детей со всей республики, предусмотрев резервный транспорт и 1400 мест для размещения ребят из отдаленных районов в случае непогоды.

На этой неделе также были подведены итоги конкурса в рамках фестиваля «Курше». По его результатам 49 лучших проектов из почти 1500 заявок получат финансирование на проведение около 200 праздничных мероприятий в общественных пространствах и дворах.