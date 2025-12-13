Татарстан может стать отправной точкой Международного исламского коридора в Афганистан

оссия, Татарстан и Афганистан готовятся к созданию новой международной логистической артерии — Международного исламского коридора. Как сообщил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, отправной точкой маршрута станет именно Татарстан.

Проект предполагает организацию грузоперевозок, в том числе халяльной продукции, по маршруту Россия — Туркменистан — Афганистан. В ближайшее время ожидается подписание соответствующего трехстороннего соглашения, рабочая документация по которому уже подготовлена. В перспективе планируется разработка не только сухопутных, но и водных маршрутов.

По словам Хабибуллина, новый коридор станет альтернативным транспортным направлением, отличающимся более низкой стоимостью перевозки грузов по сравнению с существующими. Из России в Афганистан через эту артерию планируется экспортировать нефтепродукты, растительные масла, муку, сахар, электрооборудование и автомобильные запчасти.

Руководитель центра подчеркнул, что Татарстан обладает всей необходимой инфраструктурой для реализации этого масштабного проекта, что усиливает логистическую и экономическую роль республики в международной торговле.